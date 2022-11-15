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    Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

    Вингер «Зенита» Малком высказался о том, что его не включили в итоговый состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

    «У Бразилии очень сильная сборная, главный тренер выбрал своих лучших игроков.

    Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность.

    Бразильцы едут на ЧМ в очень хорошем составе и, надеюсь, принесут всем нам много радости», – сказал Малком.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: «Чемпионат»

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