Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

Вингер «Зенита» Малком высказался о том, что его не включили в итоговый состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

«У Бразилии очень сильная сборная, главный тренер выбрал своих лучших игроков.

Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность.

Бразильцы едут на ЧМ в очень хорошем составе и, надеюсь, принесут всем нам много радости», – сказал Малком.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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