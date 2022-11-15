В «Спартаке» заявили о поддержке «Народной команды», которая хочет заявиться в Медиалигу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поддержке «Народной команды», которая хочет заявиться в Медиалигу.

«Насколько я знаю, «Народная команда» создана и играет. Мы встречались с людьми, которые еe организовали и создали: договорились о взаимной коммуникации – информационной и, может быть, финансовой поддержке.

Эта команда будет ассоциироваться со «Спартаком»? Зависит от того, как мы построим свою работу. Прежде всего не клуб ведeт работу – мы не тянем на себя одеяло. Эту работу ведут те ребята, которые инициировали создание данной команды.

Мы договорились о поддержке со стороны клуба», – сказал Мележиков.

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