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    Стала известна одна из причин, по которой Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ»

    Задержка зарплаты в «ПСЖ» стала одной из причин, по которой нападающий Килиан Мбаппе задумался об уходе из клуба.

    По информации GFFN, в начале октября 23-летний француз заметил, что сентябрьская зарплата не поступила на его банковский счет. Мбаппе получил зарплату лишь в середине месяца, но не целиком.

    Позднее проблемы с зарплатой была решена. Мбаппе зарабатывает в парижском клубе 70 миллионов евро в год до уплаты налогов.

    • Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Игрок в «ПСЖ» с 2017 года.
    • Заключенный в мае контракт Мбаппе действует до 2025 года.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ARSteven89 37 минут назад

      Тяжко ему, наверное, живётся от зарплаты до зарплаты! )))

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