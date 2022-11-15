Стала известна одна из причин, по которой Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ»

Задержка зарплаты в «ПСЖ» стала одной из причин, по которой нападающий Килиан Мбаппе задумался об уходе из клуба.

По информации GFFN, в начале октября 23-летний француз заметил, что сентябрьская зарплата не поступила на его банковский счет. Мбаппе получил зарплату лишь в середине месяца, но не целиком.

Позднее проблемы с зарплатой была решена. Мбаппе зарабатывает в парижском клубе 70 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Игрок в «ПСЖ» с 2017 года.

Заключенный в мае контракт Мбаппе действует до 2025 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно