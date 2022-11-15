Роналду и его агент провели встречу с представителями «Баварии» (Daily Mail)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб.
По информации Daily Mail, 37-летний португалец и его агент Жорже Мендеш на прошлой неделе провели встречу с представителями «Баварии».
Немецкий клуб также заинтересован в переходе Роналду.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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Источник: Daily Mail