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    Роналду и его агент провели встречу с представителями «Баварии» (Daily Mail)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб.

    По информации Daily Mail, 37-летний португалец и его агент Жорже Мендеш на прошлой неделе провели встречу с представителями «Баварии».

    Немецкий клуб также заинтересован в переходе Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +670

      111ax 20 минут назад

      необычно, но было бы интересно посмотреть

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