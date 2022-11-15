Роналду и его агент провели встречу с представителями «Баварии» (Daily Mail)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб.

По информации Daily Mail, 37-летний португалец и его агент Жорже Мендеш на прошлой неделе провели встречу с представителями «Баварии».

Немецкий клуб также заинтересован в переходе Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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