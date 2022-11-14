«Все замерло во времени». Роналду раскритиковал инфраструктуру «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что клубная инфраструктура не соответствует современным требованиям.

«Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, но и тренажерный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара. Я их ценю – они прекрасные люди! Но все это замерло во времени, что меня очень удивило.

Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я привык видеть в 21, 22, 23 года. Это удивительно», – сказал португалец.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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