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    «Все замерло во времени». Роналду раскритиковал инфраструктуру «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что клубная инфраструктура не соответствует современным требованиям.

    «Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, но и тренажерный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара. Я их ценю – они прекрасные люди! Но все это замерло во времени, что меня очень удивило.

    Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я привык видеть в 21, 22, 23 года. Это удивительно», – сказал португалец.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +849

      talgatnurzhanov2006 17 минут назад

      Это точно, и стадионы у них с 1890-х годов в основном не менялись и полисмены в констеблях тоже.

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      Рейтинг: +1540

      IVANRUS777 > talgatnurzhanov2006 9 минут назад

      Это не мешает АПЛ быть по праву самой лучшей и зрелищной лигой в мире на данный момент.

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      Рейтинг: +1540

      IVANRUS777 21 минуту назад

      Краткое содержание вью Роналду: "Звезда в шоке! Всё не по райдеру, атстоооой просто. Уезжаю я из этого колхоза.")))

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