WhoScored показал символическую сборную сезона Примеры

Сервис футбольной статистики WhoScored представил символическую сборную сезона Примеры на текущий момент.
Вратарь: Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Защитники: Алекс Бальде («Барселона»), Ерай Альварес («Атлетик»), Эдер Милитао («Реал»), Хосе Гайя («Валенсия»).
Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»).
Форварды: Усман Дембеле, Роберт Левандовски (оба – «Барселона»), Винисиус, Родриго (оба – «Реал»).
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Источник: твиттер WhoScored