Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Салуквадзе: «Слышал, что Хвичей интересовался Анчелотти. Он уже стоит 100 миллионов»

Салуквадзе: «Слышал, что Хвичей интересовался Анчелотти. Он уже стоит 100 миллионов»

11 ноября 2022, 09:49
1

Двукратный чемпион России по футболу Лаша Салуквадзе высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия уже стоит 100 миллионов евро. Понятно, что «Наполи» пока не хочет его продавать, но Хвиче это тоже не нужно. Считаю, что ему надо продолжать играть в Неаполе. Если он еще год будет в Италии, то ничего страшного не произойдет, но если в «Наполи» поступит выгодное предложение по Кварацхелии, то они его продадут.

Если говорить о продаже Кварацхелии, то он в любом чемпионате может играть. Я думаю, что ему лучше всего переехать в Испанию. Слышал, что им интересовался Анчелотти, поэтому переход в «Реал» возможен, но, повторюсь, считаю, что ему пока нужно поиграть в «Наполи», – сказал Салуквадзе.

  • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
  • «Наполи» купил грузина летом за 10 миллионов евро.
  • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи 2
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Источник: Metaratings
Испания. Примера Италия. Серия А Наполи Реал Кварацхелия Хвича Анчелотти Карло
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1668158989
Ну для Реала рановато, может сразу в аренду уйти....а там неизвестно, сможет ли пиийтись ко двору...
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
1
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
4
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Все новости
Все новости
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
Вчера, 08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+