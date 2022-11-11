Салуквадзе: «Слышал, что Хвичей интересовался Анчелотти. Он уже стоит 100 миллионов»

Двукратный чемпион России по футболу Лаша Салуквадзе высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Кварацхелия уже стоит 100 миллионов евро. Понятно, что «Наполи» пока не хочет его продавать, но Хвиче это тоже не нужно. Считаю, что ему надо продолжать играть в Неаполе. Если он еще год будет в Италии, то ничего страшного не произойдет, но если в «Наполи» поступит выгодное предложение по Кварацхелии, то они его продадут.
Если говорить о продаже Кварацхелии, то он в любом чемпионате может играть. Я думаю, что ему лучше всего переехать в Испанию. Слышал, что им интересовался Анчелотти, поэтому переход в «Реал» возможен, но, повторюсь, считаю, что ему пока нужно поиграть в «Наполи», – сказал Салуквадзе.
- В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
- «Наполи» купил грузина летом за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно