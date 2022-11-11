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    «Шахтер» определился с ценой на Мудрика

    Стало известно, за сколько «Шахтер» готов продать полузащитника Михаила Мудрика.

    «Шахтер» считает, что Мудрик — один из лучших игроков в мире на своей позиции, и хочет получить за него не менее 65-70 миллионов евро.

    «Шахтeр» еще не получал официальных предложений. «Арсенал» контактирует с окружением Мудрика, но гонка за игроком ещe не началась. Он может перейти в любой клуб», — заявил инсайдер Фабрицио Романо.

    • 21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
    • У игрока 8 матчей за сборную Украины.

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    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

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    Сегодня, 09:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +736

      SLADE2019 13 минут назад

      Парень, безусловно талантливый. Цена вполне приемлемая. Ну от силы червонец минус. А двадцать лямов такие давно не стоят.

      0
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      Рейтинг: +1492

      Artemka444 43 минуты назад

      А что не за 100 !!!

      0
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      Рейтинг: +900

      SpartakMoskwa 44 минуты назад

      20 лямов от силы

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