«Шахтер» определился с ценой на Мудрика

Стало известно, за сколько «Шахтер» готов продать полузащитника Михаила Мудрика.

«Шахтер» считает, что Мудрик — один из лучших игроков в мире на своей позиции, и хочет получить за него не менее 65-70 миллионов евро.

«Шахтeр» еще не получал официальных предложений. «Арсенал» контактирует с окружением Мудрика, но гонка за игроком ещe не началась. Он может перейти в любой клуб», — заявил инсайдер Фабрицио Романо.

21-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

В сезоне УПЛ у Мудрика 9 матчей, 5 голов, 5 ассистов.

У игрока 8 матчей за сборную Украины.

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