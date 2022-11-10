Роналду грозил уйти из футбола, если Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Бывший журналист France Football Тьерри Маршан представил свою книгу про Криштиану Роналду.

В ней рассказывается, как португалец грозил уйти из футбола, если Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.

В итоге аргентинец взял награду в 2019-м и 2021-м годах, но Роналду так и не завершил карьеру.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Это рекорд.

Роналду брал приз 5 раз.

В 2019 году португалец выступал за «Ювентус», а аргентинец – за «Барселону». Сейчас они представляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» соответственно.

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