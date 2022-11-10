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    Роналду грозил уйти из футбола, если Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

    Бывший журналист France Football Тьерри Маршан представил свою книгу про Криштиану Роналду.

    В ней рассказывается, как португалец грозил уйти из футбола, если Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.

    В итоге аргентинец взял награду в 2019-м и 2021-м годах, но Роналду так и не завершил карьеру.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча». Это рекорд.
    • Роналду брал приз 5 раз.
    • В 2019 году португалец выступал за «Ювентус», а аргентинец – за «Барселону». Сейчас они представляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» соответственно.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Pawel12 1 час назад

      Как же эти оба надоели

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