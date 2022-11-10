«Кейта уже прибыл в Россию». Агент Бальде рассказал, когда игрок начнет тренировки со «Спартаком»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, когда дисквалифицированный игрок приступит к тренировкам со столичным клубом.
«Кейта находится в отличной форме. Уже на следующей неделе он приступит к тренировкам с командой. Он уже прибыл в Россию», — сказал агент.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.
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Источник: «РБ Спорт»