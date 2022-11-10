«Кейта уже прибыл в Россию». Агент Бальде рассказал, когда игрок начнет тренировки со «Спартаком»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, когда дисквалифицированный игрок приступит к тренировкам со столичным клубом.

«Кейта находится в отличной форме. Уже на следующей неделе он приступит к тренировкам с командой. Он уже прибыл в Россию», — сказал агент.

«Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

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