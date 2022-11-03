Акинфеев проведет вратарский челлендж в Медиалиге

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев примет участие в челлендже с вратарями Медиалиги. Это произойдет во вторник.

«Друзья, всем привет! Многие меня спрашивают по поводу Медиалиги.

Подготовили вместе с Медиалигой для вас сюрприз. Я приеду восьмого ноября на челлендж, где мы с лучшими вратарями лиги проведем кипербатлы.

Уверен, ребята соберутся, и покажут класс. Всем удачи, до встречи!» – сказал Акинфеев.

36-летний голкипер всю карьеру провел в ЦСКА.

В этом сезоне он пропустил 16 голов в 16 матчах.

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