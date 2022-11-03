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    Акинфеев проведет вратарский челлендж в Медиалиге

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев примет участие в челлендже с вратарями Медиалиги. Это произойдет во вторник.

    «Друзья, всем привет! Многие меня спрашивают по поводу Медиалиги.

    Подготовили вместе с Медиалигой для вас сюрприз. Я приеду восьмого ноября на челлендж, где мы с лучшими вратарями лиги проведем кипербатлы.

    Уверен, ребята соберутся, и покажут класс. Всем удачи, до встречи!» – сказал Акинфеев.

    • 36-летний голкипер всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В этом сезоне он пропустил 16 голов в 16 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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