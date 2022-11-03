«На ЧМ-2018 можно было бухать, орать, ссать возле дома. В Катаре такое нельзя». Спиридонов – о ЧМ-2022

Волейболист катарского «Аль-Ахли» Алексей Спиридонов сравнил ЧМ-2018 и грядущий ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
«В России во время ЧМ позволялось всe: можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома. А в Катаре такое делать не дадут.
Думаю, такого веселья не будет. Но Россия – это вообще для меня страна праздника. Как у нас – не гуляют нигде.
Главный совет тем, кто приедет в Катар на ЧМ? Не *** [выпендриваться]» – сказал Спиридонов.
- ЧМ-2022 стартует 20 ноября.
- Впервые чемпионат мира пройдет на Ближнем Востоке.
- Спиридонов играет в Катаре с 2020 года.
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Источник: Sports.ru