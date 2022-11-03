Мбаппе прокомментировал упущенное первое место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о том, что его команда финишировала второй в группе ЛЧ.
- Парижане имели одинаковые ключевые показатели с «Бенфикой».
- Португальцы стали первыми в группе благодаря числу голов, забитых на выезде.
«Во время матча мы ничего не знали. В концовке нас проинформировали о происходящем в параллельной встрече, но уже было поздно.
Главное, что мы вышли в плей-офф. Теперь будем следить за жеребьевкой, а потом играть на победу», – заявил Мбаппе.
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Источник: RMC Sport