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    Мбаппе прокомментировал упущенное первое место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о том, что его команда финишировала второй в группе ЛЧ.

    • Парижане имели одинаковые ключевые показатели с «Бенфикой».
    • Португальцы стали первыми в группе благодаря числу голов, забитых на выезде.

    «Во время матча мы ничего не знали. В концовке нас проинформировали о происходящем в параллельной встрече, но уже было поздно.

    Главное, что мы вышли в плей-офф. Теперь будем следить за жеребьевкой, а потом играть на победу», – заявил Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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