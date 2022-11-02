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    Петржела: «Переход Соболева станет отличным трансфером для «Зенита». Он станет вторым Дзюбой»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев может усилить клуб из Петербурга.

    «Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы. Если Соболев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае.

    Сколько за него заплатить? Думаю, 10 миллионов евро за него можно отдать», — сказал Петржела.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +253

      АлексМак 2 минуты назад

      Совсем сбрендил Петржела, Паркинсон наступает на любителя азартных игр...Да, - старость не радость у него...

      0
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      Рейтинг: +10

      serjpokеr 5 минут назад

      Если делаeте cтавки bet-gp.ru

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      Рейтинг: +1058

      inzek 27 минут назад

      старый в край **.нулся

      1
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      Рейтинг: +6825

      Semenycch 29 минут назад

      Это тупое полено Зениту не требуется.

      1
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      Рейтинг: +253

      АлексМак > Semenycch 3 минуты назад

      вот это точно подмечено!

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