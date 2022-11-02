Петржела: «Переход Соболева станет отличным трансфером для «Зенита». Он станет вторым Дзюбой»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев может усилить клуб из Петербурга.

«Соболев может усилить «Зенит». Сейчас с позицией нападающего у клуба есть определенные проблемы. Если Соболев перейдет в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае.

Сколько за него заплатить? Думаю, 10 миллионов евро за него можно отдать», — сказал Петржела.

В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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