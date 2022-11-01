Стали известны составы «Баварии» и «Интера». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию

«Бавария» и «Интер» назвали стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Павар, Упамекано, Станишич, Киммих, Забитцер, Коман, Гравенберх, Мане, Шупо-Мотинг.
«Интер»: Онана, Ачерби, Де Врей, Дармиан, Гозенс, Белланова, Гальярдини, Асллани, Барелла, Корреа, Мартинес.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 23:00 по Москве.
- «Бавария» и «Интер» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ.
- В 1-м туре «Бавария» победила со счетом 2:0.
Источник: Бомбардир.ру