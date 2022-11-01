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    Стали известны составы «Баварии» и «Интера». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию

    «Бавария» и «Интер» назвали стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Павар, Упамекано, Станишич, Киммих, Забитцер, Коман, Гравенберх, Мане, Шупо-Мотинг.

    «Интер»: Онана, Ачерби, Де Врей, Дармиан, Гозенс, Белланова, Гальярдини, Асллани, Барелла, Корреа, Мартинес.

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    Источник: Бомбардир.ру

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