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  • Неожиданный бомбардир «Баварии»: шутки и бесконечные оскорбления он перебил голами в шести матчах подряд

Неожиданный бомбардир «Баварии»: шутки и бесконечные оскорбления он перебил голами в шести матчах подряд

2 ноября 2022, 11:21
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«Бавария» давно решила свои лигочемпионские задачи, поэтому последний матч на групповом этапе с «Интером» (победа 2:0) воспринималась фанатами чуть ли не чисто символической двухсторонкой. И тем не менее в этой встрече случались определенные подвиги. Один из них – пушечный удар Эрика-Максима Чупо-Мотинга, который удвоил преимущество «Баварии».

Внезапно: сейчас Чупо-Мотинг чуть ли не самый опасный игрок «Баварии». Посмотрите на его результативность в последних шести матчах:

  • Гол «Фрайбургу»;
  • Дубль «Аугсбургу»;
  • Гол в матче с «Хоффенхаймом»;
  • Гол в матче с «Барселоной»;
  • Мяч в ворота «Майнца»;
  • Мяч в ворота «Интера».

Еще раз: семь мячей в последних шести встречах. В шоке даже Юлиан Нагельсманн: «Я никогда не сомневаюсь в своих игроках, но меня приятно впечатляет форма Эрика в этом сезоне».

Вот комментарий Томаса Мюллера: «С того момента, как Леви [Роберт Левандовски] покинул «Баварию», нашим главным нападающим остается Чупо-Мотинг. Наша легенда, которая всегда готова забивать».

На фоне шуток Чупо-Мотинг переносит бесконечный поток хейта. В октябре компания Sportwettentest проанализировала 131 тысячу оскорбительных твитов фанатов и выяснила, что Чупо-Мотинга мочат больше всех – 7,3%. Компания пишет, что наезжают на него по разным поводам: начиная от низкой результативности и заканчивая внешностью. Пару раз Чупо-Мотинг отвечал на вопросы о том, как справляется с давлением:

«Вы думаете, что я волнуюсь из-за нецензурных слов в свой адрес? Нет, я научился справляться еще в Англии, где давление фанатов колоссальное. Каждый раз мне с разной степенью жесткости пишут, что я нахожусь не в том клубе, что я плох. Ну и все – ничего большего, из-за чего я мог бы волноваться сильнее».

В этом сезоне ЛЧ Чупо-Мотинг забил три мяча и помог «Баварии» победить во всех шести встречах. В Бундеслиге у него 3+2 по «гол+пас» в семи встречал. В Кубке в двух встречах забил два мяча и отдал ассист.

Достойный ответ хейтерам.

Текст: Илья Егоров

Фото: dpa, Sven Simon/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Интер Чупо-Мотинг Эрик
Комментарии (2)
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vladik12
1667341029
Ригобер Сонг доволен, что к нему в сборную на ЧМ едет форвард в такой хорошей форме.
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BlackMurder
1667378656
Один ушел, второй получил возможность и шикарно доказывает это, забивает барсе Интеру и другим
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