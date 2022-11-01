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    Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»

    Журналист Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».

    – Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?

    – «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное.

    «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история.

    У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.

    Но если «Спартак» зимой усилится – добавят двух-трех игроков высокого уровня – он может играть еще лучше.

    • «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений.
    • Команда набрала 39 очков в 15 турах.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 баллов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +11876

      Вомбат 4 минуты назад

      Очень печально, что он до сих пор называется "журналист". Вот был бы он вне медийного пространства, никто не наблюдал бы за тем, как у него развивается маразм. Увы, если человек сам не уважает собственную старость, никто не будет ее уважать.

      0
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      Рейтинг: +6914

      Беспонтий 14 минут назад

      полемика с собой признак деменции
      сергеич поплыл окончательно

      0
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      Рейтинг: +9524

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Зенит , напоминает кошелек сумасшедшего !

      1
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      Рейтинг: +657

      Zenit40k 28 минут назад

      Зенит это клуб на равные с Барселоной, Ман Сити, Баварией, Реал Мадрид,и по игре и по традициям и по трофеям , европейский гранд

      0
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      Рейтинг: +171

      Болотоход > Zenit40k 20 минут назад

      У сити как и у зени истории нет и не будет ни когда

      0
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      Рейтинг: +330

      ЭтожЯ > Болотоход 11 минут назад

      У спама одна история и традиция - бромантановые чемпионства )))

      1
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      Рейтинг: +171

      Болотоход > ЭтожЯ 10 минут назад

      Хоть не газо-вонючие)))) ахаха

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      Рейтинг: +330

      ЭтожЯ > Болотоход 3 минуты назад

      Как "не" ? Как раз самые что ни на есть вонючие . Главным образом из-за таких "пассажиров" , как ты - с утра по раньше весь сайт провонял в компании "долбоча-80" и "полярной дырки" .

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      Рейтинг: +5869

      subbotaspartak 46 минут назад

      Орлов напоминает Петросяна лучших времён

      3
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      Рейтинг: +50729

      MaxRnD 1 час назад

      Орлов с Ловчевым в футболе, это недалёкие аналоги Альцгеймера с Паркинсоном в медицине

      3
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      Рейтинг: +513

      7:1 1 час назад

      всё правильно сказал, просто комментирующие не читают дальше заголовка. в рамках рпл вполне себе барса с кучей креатива в центре. вон, челси (действующий на тот момент победитель ЛЧ) за весь групповой этап пропустили 4 мяча, из них 3 от зенита. и сейчас мы можем потерять очки только от недонастроя. с факелами всякими. но не с московскими командами.

      0
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      Рейтинг: +11876

      Вомбат > 7:1 3 минуты назад

      "«Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен". Все правильно сказал?

      0
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      Рейтинг: +67

      AlexanderFCSM 1 час назад

      дед, пей таблетки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1079

      Александр52 1 час назад

      Фантизии преданного комментатора. Ну что делать, пусть помечтает. Нас повеселит.

      2
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      Рейтинг: +16134

      NewLife 1 час назад

      Да нет, это Барса лучших времен напоминает немытых, то-то они все прибежали в рпл))

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