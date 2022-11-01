Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»

Журналист Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».

– Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?

– «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное.

«Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история.

У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.

Но если «Спартак» зимой усилится – добавят двух-трех игроков высокого уровня – он может играть еще лучше.