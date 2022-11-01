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  • Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»

Орлов: «Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен»

1 ноября 2022, 17:14
23

Журналист Геннадий Орлов сравнил «Зенит» с «Барселоной».

– Сможет ли «Зенит» в пятый раз подряд стать чемпионом России?

– «Зенит» никогда так уверенно не выигрывал первый круг при Семаке. У меня есть оптимизм. «Зенит» в своих играх полностью контролирует центр поля. В футболе это самое главное.

«Зенит» сейчас напоминает «Барселону» лучших времен. Но в рамках РПЛ. В Испании бы «Зенит» так не играл. В России же у «Зенита» доминирующая история.

У «Барселоны» в центре поля играли Хави и Иньеста, а у «Зенита» Малком, Вендел, Клаудиньо и Барриос. Как раз они и держат центр.

Но если «Спартак» зимой усилится – добавят двух-трех игроков высокого уровня – он может играть еще лучше.

  • «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений.
  • Команда набрала 39 очков в 15 турах.
  • Отрыв от «Спартака» – 7 баллов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Орлов Геннадий
Комментарии (23)
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Давид59
1667312755
По результатам может и напоминает. Так можно сравнивать что угодно. Например, я в домино тоже всех на заводе обыгрывал. Прям как Барселона.
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Красногвардейчик
1667312917
Так Барселону ещё никто не унижал))) Гене таблеток
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Таврида
1667313295
Может Дюделанж? Тоже почти бессменный чемпион. Люксембурга...
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Александр.Т.
1667313782
Ну б.. Как можно сравнивать,топ клуб европы с российским клубом, ладно ещё когда Зенит брал кубок УЕФА было бы хоть на что то упереться,а тут пустословие
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NewLife
1667314411
Да нет, это Барса лучших времен напоминает немытых, то-то они все прибежали в рпл))
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Александр52
1667314816
Фантизии преданного комментатора. Ну что делать, пусть помечтает. Нас повеселит.
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MaxRnD
1667317306
Орлов с Ловчевым в футболе, это недалёкие аналоги Альцгеймера с Паркинсоном в медицине
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subbotaspartak
1667318177
Орлов напоминает Петросяна лучших времён
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Беспонтий
1667320147
полемика с собой признак деменции сергеич поплыл окончательно
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Вомбат
1667320716
Очень печально, что он до сих пор называется "журналист". Вот был бы он вне медийного пространства, никто не наблюдал бы за тем, как у него развивается маразм. Увы, если человек сам не уважает собственную старость, никто не будет ее уважать.
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