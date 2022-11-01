Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в 90-х подкупали судей

Экс-нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий рассказал о подкупе судей в начале 1990-х.

«Не знаю, можно говорить об этом или нет, но уже больше 30 лет прошло. Сдавали деньги на судей из своих премий. Что было, то было. Но иногда на выезде так судили, что ты понимал: здесь не выиграть.

А чтобы сами сдавали игры – такого не было. 300 процентов даю! Уверен, что даже в те времена, надевая футболку «Зенита», никто до такого не опустился бы.

А на судей, думаю, все команды скидывались», – сказал Зарицкий.