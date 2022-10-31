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    «Зенит» предложил «Факелу» перенести матч Кубка России

    «Зенит» хочет провести игру пятого тура Кубка России против «Факела» 16 ноября.

    Изначально матч был запланирован на 8-10 ноября, однако по решению общего собрания РПЛ встречи 5-го и 6-го туров Кубка перенесли на конец месяца ради подготовки сборной России.

    «Зениту» неудобно играть 23 ноября из-за договоренности с «Црвеной Звездой» о товарищеском матче.

    В связи с этим петербуржцы предложили «Факелу» встретиться на неделю раньше.

    Если воронежский клуб даст согласие, то «Зенит», вероятно, не сможет рассчитывать на футболистов сборной, которые 17 ноября сыграют в Душанбе с национальной командой Таджикистана.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1281

      GreyDM 1 минуту назад

      *******, давно у нас товарняки в приоритете над официальными играми?

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