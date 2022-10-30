«Крылья Советов» забили победный гол «Пари НН» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» в ворота «Пари НН» был назначен ошибочный пенальти.
- 11-метровый назначен в компенсированное время 2-го тайма. Самарцы его реализовали и сделали счет 2:1 в свою пользу.
«90+5 минута, «Крылья Советов» – «Пари НН».
Ошибаются Анатолий Жабченко (VAR) и Виталий Мешков.
Мяч попадает в руку игроку «Пари НН», которая находится в естественном положении. Кирилл Гоцук пытался сыграть в мяч головой, у него не было движения рукой к мячу, он даже пытался убрать руку назад.
Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова