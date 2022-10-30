«Крылья Советов» забили победный гол «Пари НН» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

Этот пенальти идентичен всем тем, что били до этого всем, в том числе ,,крыльям', и не раз. Так что теперь, созданный когда - то прецедент, нужно прервать именно против Самары, но такая логика бывшего слава Богу судьи уже ни в какие ворота и правила не лезет.
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» в ворота «Пари НН» был назначен ошибочный пенальти.
- 11-метровый назначен в компенсированное время 2-го тайма. Самарцы его реализовали и сделали счет 2:1 в свою пользу.
«90+5 минута, «Крылья Советов» – «Пари НН».
Ошибаются Анатолий Жабченко (VAR) и Виталий Мешков.
Мяч попадает в руку игроку «Пари НН», которая находится в естественном положении. Кирилл Гоцук пытался сыграть в мяч головой, у него не было движения рукой к мячу, он даже пытался убрать руку назад.
Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.