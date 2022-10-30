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  • «Крылья Советов» забили победный гол «Пари НН» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

«Крылья Советов» забили победный гол «Пари НН» с ошибочного пенальти (Игорь Федотов)

30 октября 2022, 17:09
4

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» в ворота «Пари НН» был назначен ошибочный пенальти.

  • 11-метровый назначен в компенсированное время 2-го тайма. Самарцы его реализовали и сделали счет 2:1 в свою пользу.

«90+5 минута, «Крылья Советов»«Пари НН».

Ошибаются Анатолий Жабченко (VAR) и Виталий Мешков.

Мяч попадает в руку игроку «Пари НН», которая находится в естественном положении. Кирилл Гоцук пытался сыграть в мяч головой, у него не было движения рукой к мячу, он даже пытался убрать руку назад.

Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Федотов Игорь
Комментарии (4)
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eugen-han
1667140949
Этот пенальти идентичен всем тем, что били до этого всем, в том числе ,,крыльям', и не раз. Так что теперь, созданный когда - то прецедент, нужно прервать именно против Самары, но такая логика бывшего слава Богу судьи уже ни в какие ворота и правила не лезет.
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Sviro
1667143577
Блин! Двое судей var смотрели и ошиблись, а вот федотов повтор смотрел и прав.
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Nevskij
1667143747
Крыльям в этом сезоне уже несколько похожих пенальти били. И все признаны правильными. Или по мнению Федотова такие 11-метровые только в одни ворота должны быть? На повторе четко видно руку.
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АКС-74У
1667146102
Федотов, напомни нам, за что тебя выгнали с работы!?
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