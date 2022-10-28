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    «Не понимаю, почему он не работает в клубе РПЛ». Терюшков – о Юране

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея Юрана в подмосковный клуб.

    – Вы чуть ранее упоминали Сергея Юрана, который на днях сказал, что у него есть два варианта в РПЛ. Есть ли «Химки» среди этих двух клубов?

    – Не могу сказать. Я уверен на 100 процентов, что Сергей Николаевич – это профессионал и человек, который может решить задачу с минимальными ресурсами, в минимально короткий промежуток времени достигать результата в любом клубе.

    Пока не понимаю, почему он не работает в клубе РПЛ. Уверен, что в ближайшее время будет работать.

    Будут ли это «Химки» или любой другой клуб, это мне неведомо. Об этом я не говорю. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 14 матчей подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +741

      г.Онега 1 час назад

      ха да потому что вы и ваше руководство химок его уволило

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