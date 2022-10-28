«Не понимаю, почему он не работает в клубе РПЛ». Терюшков – о Юране

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея Юрана в подмосковный клуб.

– Вы чуть ранее упоминали Сергея Юрана, который на днях сказал, что у него есть два варианта в РПЛ. Есть ли «Химки» среди этих двух клубов?

– Не могу сказать. Я уверен на 100 процентов, что Сергей Николаевич – это профессионал и человек, который может решить задачу с минимальными ресурсами, в минимально короткий промежуток времени достигать результата в любом клубе.

Пока не понимаю, почему он не работает в клубе РПЛ. Уверен, что в ближайшее время будет работать.

Будут ли это «Химки» или любой другой клуб, это мне неведомо. Об этом я не говорю. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем.