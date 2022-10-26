Селюк: «Пусть Следственный комитет проверит «Локомотив», а не «Химки»

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал следователей обратить внимание на «Локомотив».

«Мы говорим про «Химки», что там следственная проверка, а почему никто не вспоминает «Локомотив»? В «Химках» знают, что должны, и хотят выплатить, а в «Локомотиве» же украли деньги и всe. Лучше пусть СК РФ проверит «Локомотив», а не «Химки». В «Локомотиве» выплачивают деньги, но непонятно куда, покупаются футболисты по заведомо завышенным ценам. Это называется нецелевое использование средств.

Покупают Марко Раконьяца за непонятно какие деньги (по данным Transfermarkt, 2,5 миллиона евро), которому красная цена 200-300 тысяч внутри Сербии. Хотя он, конечно, должен быть бесплатным. Или Марка Мампасси, который не мог стоить 3 миллиона евро. Это все разграбление команды.

Раз в клубе есть государственные деньги, к Владимиру Леонченко с Томасом Цорном могут быть вопросы. Николая Ларина ведь посадили. Хотя Цорн, конечно, уже соскочил, но вот Леонченко подписи-то везде его. Я думаю, что вопросов к нему должно быть больше, чем к «Химкам», как минимум.

В чем разница между «Химками» и «Локомотивом»? У «Химок» частные деньги Туфана Садыгова, он может их выбросить, подарить. А в «Локомотиве» государственные. Это большая разница», – сказал Селюк.