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    РФС подтвердил обращение двух клубов в ЭСК по итогам матчей 14-го тура РПЛ

    «Пари НН» и «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС.

    • Нижегородцы в субботу проиграли «Краснодару» (0:2).
    • Самарцы в понедельник уступили «Уралу» (1:2).

    «Пари НН» просит разобрать следующие судейские решения: невынесенная вторая жeлтая карточка Сергею Волкову на 62-й минуте, невынесенная вторая жeлтая карточка Джону Кордоба на 89-й минуте и удаление Никиты Каккоева на 89-й минуте.

    «Крылья Советов» просят разобрать следующие судейские решения: удаление Гленна Бейла на 21-й минуте матча и неназначенный пенальти в ворота «Урала» на 57-й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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