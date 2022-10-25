РФС подтвердил обращение двух клубов в ЭСК по итогам матчей 14-го тура РПЛ

«Пари НН» и «Крылья Советов» обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС.

Нижегородцы в субботу проиграли «Краснодару» (0:2).

Самарцы в понедельник уступили «Уралу» (1:2).

«Пари НН» просит разобрать следующие судейские решения: невынесенная вторая жeлтая карточка Сергею Волкову на 62-й минуте, невынесенная вторая жeлтая карточка Джону Кордоба на 89-й минуте и удаление Никиты Каккоева на 89-й минуте.

«Крылья Советов» просят разобрать следующие судейские решения: удаление Гленна Бейла на 21-й минуте матча и неназначенный пенальти в ворота «Урала» на 57-й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.