«Ювентус» подозревают в уничтожении документов о тайных финансовых сделках с участием Роналду

В Италии расследуют предполагаемые финансовые нарушения, допущенные «Ювентусом».
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба подозревают в уничтожении секретных документов.
Они касаются тайных финансовых сделок с участием нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
У следствия есть аудиодоказательства существования этих документов, но найти их в ходе обысков не удалось.
Правоохранители считают, что «Ювентус» искусственно занижал собственные траты, что является преступлением.
Источник: Get Italian Football News