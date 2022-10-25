«Ювентус» подозревают в уничтожении документов о тайных финансовых сделках с участием Роналду

В Италии расследуют предполагаемые финансовые нарушения, допущенные «Ювентусом».

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба подозревают в уничтожении секретных документов.

Они касаются тайных финансовых сделок с участием нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

У следствия есть аудиодоказательства существования этих документов, но найти их в ходе обысков не удалось.

Правоохранители считают, что «Ювентус» искусственно занижал собственные траты, что является преступлением.