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    «Ювентус» подозревают в уничтожении документов о тайных финансовых сделках с участием Роналду

    В Италии расследуют предполагаемые финансовые нарушения, допущенные «Ювентусом».

    Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство туринского клуба подозревают в уничтожении секретных документов.

    Они касаются тайных финансовых сделок с участием нападающего Криштиану Роналду, который выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

    У следствия есть аудиодоказательства существования этих документов, но найти их в ходе обысков не удалось.

    Правоохранители считают, что «Ювентус» искусственно занижал собственные траты, что является преступлением.

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    Источник: Get Italian Football News

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