Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Макарова: «Денис может перейти в топ-клубы Европы. Интерес есть всегда»

    Дмитрий Кигинько, агент полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, заявил, что к его клиенту есть интерес и Европы.

    — Ожидали от Дениса большего или все идет по графику?

    — По большому счету, все в порядке. Денис как был, так и остается профессионалом, все у него получается. Я не вижу никаких проблем. Денис — человек, нацеленный на результат. Что-то у команды идет, что-то — нет. Думаю, все будет нормально.

    — О переходе в Европу сейчас нет смысла заикаться?

    — О переходах всегда можно заикаться. Что мешает про них разговаривать? Другой вопрос, что это очень сложная история и про нее заранее никто не скажет. Денис — сильный футболист, про него можно говорить как про игрока, который может куда-то перейти.

    — Интерес от зарубежных клубов, значит, был?

    — Конечно. До перехода в «Динамо» после молодежного чемпионата Европы выходили несколько европейских клубов — из Италии, Бельгии. Сейчас, после перехода в «Динамо», его статус еще повысился. И если говорить о переходе в Европу, это могут быть топ-клубы.

    Денис — один из самых интересных футболистов в России. Я не говорю про то, что сейчас ведутся какие-то переговоры, но интерес к нему всегда есть.

    • Макаров забил 2 гола в 13 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    Орещук: «Динамо» не разрешило мне купить Макарова за 9 миллионов рублей. Через год его купили за 9 миллионов евро» 2
    Назван лучший гол РПЛ в сентябре
    РПЛ показала восемь лучших голов сентября 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:52
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11