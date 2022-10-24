Агент Макарова: «Денис может перейти в топ-клубы Европы. Интерес есть всегда»

Дмитрий Кигинько, агент полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, заявил, что к его клиенту есть интерес и Европы.

— Ожидали от Дениса большего или все идет по графику?

— По большому счету, все в порядке. Денис как был, так и остается профессионалом, все у него получается. Я не вижу никаких проблем. Денис — человек, нацеленный на результат. Что-то у команды идет, что-то — нет. Думаю, все будет нормально.

— О переходе в Европу сейчас нет смысла заикаться?

— О переходах всегда можно заикаться. Что мешает про них разговаривать? Другой вопрос, что это очень сложная история и про нее заранее никто не скажет. Денис — сильный футболист, про него можно говорить как про игрока, который может куда-то перейти.

— Интерес от зарубежных клубов, значит, был?

— Конечно. До перехода в «Динамо» после молодежного чемпионата Европы выходили несколько европейских клубов — из Италии, Бельгии. Сейчас, после перехода в «Динамо», его статус еще повысился. И если говорить о переходе в Европу, это могут быть топ-клубы.

Денис — один из самых интересных футболистов в России. Я не говорю про то, что сейчас ведутся какие-то переговоры, но интерес к нему всегда есть.