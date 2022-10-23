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    Аршавин назвал двух лучших вратарей России

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал топ-2 российских голкиперов.

    «Игорь Акинфеев многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для нашей страны. Если будет желание, он еще года три-четыре может играть. Не захочет – у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы здоровье позволяло.

    Он один из лучших вратарей в нашей стране прямо сейчас. Думаю, Матвей Сафонов – первый, он – второй», – считает Аршавин.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Вратарь дебютировал в 2003 году.
    • Самый дорогой вратарь России – Сафонов (16 миллионов евро).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1000

      OOOVVV. 4 минуты назад

      Клуб Льва Яшина даёт ответ Аршавину чётко и ясно.

      0
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      Рейтинг: +269

      НикКин 24 минуты назад

      Что один не какой вратарь что другой

      0
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      Рейтинг: +98557

      zigbert 25 минут назад

      Может это и так. Акинфеев играет на опыте, не допуская грубых ошибок да и выручает часто. Сафонов тоже хороший вратарь но стабильности в последних матчах ему не хватает.

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      Рейтинг: +7143

      владимир миронов 56 минут назад

      За Сафонова--в точку!

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