Аршавин назвал двух лучших вратарей России

Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал топ-2 российских голкиперов.

«Игорь Акинфеев многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для нашей страны. Если будет желание, он еще года три-четыре может играть. Не захочет – у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы здоровье позволяло.

Он один из лучших вратарей в нашей стране прямо сейчас. Думаю, Матвей Сафонов – первый, он – второй», – считает Аршавин.