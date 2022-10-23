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Аршавин назвал двух лучших вратарей России

23 октября 2022, 08:41
8

Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал топ-2 российских голкиперов.

«Игорь Акинфеев многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для нашей страны. Если будет желание, он еще года три-четыре может играть. Не захочет – у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы здоровье позволяло.

Он один из лучших вратарей в нашей стране прямо сейчас. Думаю, Матвей Сафонов – первый, он – второй», – считает Аршавин.

  • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • Вратарь дебютировал в 2003 году.
  • Самый дорогой вратарь России – Сафонов (16 миллионов евро).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Сафонов Матвей
Комментарии (8)
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владимир миронов
1666507274
За Сафонова--в точку!
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zigbert
1666509130
Может это и так. Акинфеев играет на опыте, не допуская грубых ошибок да и выручает часто. Сафонов тоже хороший вратарь но стабильности в последних матчах ему не хватает.
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НикКин
1666509151
Что один не какой вратарь что другой
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OOOVVV.
1666510374
Клуб Льва Яшина даёт ответ Аршавину чётко и ясно.
Ответить
alex1951
1666518552
Шаве: ,,это ваши проблемы,, )))
Ответить
polt
1666527225
Акинфеев-да, Сафонов еще сырой.
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