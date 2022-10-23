Аршавин назвал двух лучших вратарей России

Заместитель спортивного директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал топ-2 российских голкиперов.
«Игорь Акинфеев многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Но и так было понятно, что он уникальный вратарь для нашей страны. Если будет желание, он еще года три-четыре может играть. Не захочет – у него через полтора года закончится контракт. Главное, чтобы здоровье позволяло.
Он один из лучших вратарей в нашей стране прямо сейчас. Думаю, Матвей Сафонов – первый, он – второй», – считает Аршавин.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Вратарь дебютировал в 2003 году.
- Самый дорогой вратарь России – Сафонов (16 миллионов евро).
Источник: Sport24