Серия А. Мхитарян на 95-й минуте принес «Интеру» гостевую победу над «Фиорентиной» (4:3)

«Интер» в 11-м туре чемпионата Италии переиграл на выезде «Фиорентину». Дубль у гостей оформил Лаутаро Мартинес.

Решающий гол на 90+5 минуте у «Интера» забил полузащитник Генрих Мхитарян.

«Интер» поднялся на седьмое место. «Фиорентина» занимает 12-ю строчку таблицы.

Италия. Серия А. 11-й тур

Фиорентина – Интер – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Барелла, 7; 0:2 – Мартинес, 15; 1:2 – Кабрал, 33 (с пенальти); 2:2 – Иконе, 60; 2:3 – Мартинес, 73 (с пенальти); 3:3 – Йович, 90; 3:4 – Мхитарян, 90+5.

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