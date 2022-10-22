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  • «Просто немножко грустно стало». Аршавин – о срыве трансфера в «Барселону»

«Просто немножко грустно стало». Аршавин – о срыве трансфера в «Барселону»

22 октября 2022, 15:14
1

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону».

– Фраза про «Зенит» и «Барселону», которую Лахтер приписывает боссам «Зенита»: «Если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок» – была на самом деле?

– Там было немножко по-другому. Если я правильно понимаю, ответили проще: меняем Аршавина на Месси. Сумма не фигурировала – это испанцы предложили 15 миллионов.

– Был приятен интерес?

– Тогда было просто понимание, что на данный момент я никуда не перехожу. Это лето 2008-го.

– Лахтер сказал, что вы были обескуражены, узнав чуть позже об этом интересе – и что вам никто не сказал о нем.

– Нет, я знал об этом и даже разговаривал с президентом «Барселоны». И они сделали предложение.

– Срыв возможности перейти в «Барселону» – самое большое разочарование в вашей карьере?

– Не скажу, что прямо суперразочарование – такое, что ничего не хотелось делать. Просто немножко грустно стало...

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Аршавин Андрей
Комментарии (1)
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koli4ka
1666444193
каков смысл сегодня говорить о халве,слаще уже никогда не станет...
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