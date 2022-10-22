«Я бегать точно не буду». Аршавин – о возможном получении повестки в военкомат

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о призыве в армию.

– Динияру Билялетдинову недавно пришла повестка, и он сходил в военкомат. Если бы вам вдруг пришла повестка (допустим, для уточнения данных) – как бы вы поступили?

– Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали – я бегать точно не буду.