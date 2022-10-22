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    «Я бегать точно не буду». Аршавин – о возможном получении повестки в военкомат

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о призыве в армию.

    – Динияру Билялетдинову недавно пришла повестка, и он сходил в военкомат. Если бы вам вдруг пришла повестка (допустим, для уточнения данных) – как бы вы поступили?

    – Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали – я бегать точно не буду.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Аршавину сейчас 41 год.
    • В «Зените» он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию.

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    Источник: Sport24

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