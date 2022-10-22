Почему одни футболисты надевают большие щитки, а другие – маленькие: и как щитки защищают ноги

В 2014-м в подтрибунке «Сантьяго Бернабеу» журналисты AS показали Пепе его фол на Алексисе Санчесе. На видео Пепе влетел в ногу Санчеса, но попал в щиток. Короткая реакция виновника: «Мне стыдно, это грязный поступок, но у меня не было мысли травмировать его. Санчес испытал адскую боль. Вы даже не можете представить, какую». На возражение журналиста о щитке Пепе просто ответил: «Фигня. Они даже не спасают».

Щитки – универсальное средство защиты ног футболистов, которые не помогают им избежать боли. При этом сами игроки порой осознано берут щитки не стандартных размеров, а варианты поменьше.

Как щитки защищают ноги: ФИФА совместно с медицинским департаментом изучала этот вопрос 28 лет назад

В 1994 году ФИФА вместе с медицинскими и научными департаментами провела исследование травм во время игры. Отдельная категория повреждений – полученные в столкновениях во время игры. Отдельная подкатегория – травмы нижних частей ног. Здесь организация и выделила пользу щитков.

Вот основные тезисы:

Около 82,9% травм игроков приходятся на голень;

Щитки нужны для предотвращения неприятных последствий. В большинстве случаев они не спасают от болевых ощущений. При этом боль можно перекрыть заморозкой или компрессами из льда. Но без щитков огромная часть столкновений заканчивалась бы тяжелыми повреждениями;

Научное объяснение работы щитков – рассеивание кинетической энергии и уменьшение воздействия удара одного игрока на ногу другого футболиста.

До 1990 года ношение щитков было необязательным. С того момента ФИФА признала щитки официальной и обязательной частью формы каждого игрока. Они должны быть полностью закрыты гетрами. Организация также обязала фирмы изготавливать щитки из резины, пластика, углеродного волокна. Хотя со временем самым популярным материалом для щитков у изготовителей стал полипропилен. Во-первых, он достаточно прочный. Во-вторых, достаточно дешевый. В-третьих, он удобен для игроков из-за своей легкости.

По правилам, которые прописаны изначально и действуют до сегодняшних дней, максимальный размер щитков не должен превышать размеры голени. Бедренная кость при этом остается непокрытой. Но Зепп Блаттер, прокомментировавший медицинское исследование ФИФА спустя 4 года после его появления, говорил:

«Я согласен с доводами моих коллег. Нет смысла сомневаться в этих аргументах. Большинство травм приходится на голень. Нет необходимости создавать защиту, которая будет покрывать остальную часть ноги. Футбол основан на скоростях, так они будут ниже».

Почему одни футболисты используют обычные щитки, а другие – маленькие

Есть два типа футболистов. Первый:

Второй:

Объяснение, почему так, очень простое. С маленькими щитками удобнее – в них легче идти в дриблинг, легче и быстрее бежать. Футболистам не нужно много ленты, чтобы зафиксировать их под гетрами. Но есть еще одно объяснение – так красивее. Об этом как-то в шутку рассказал Джек Грилиш на ток-шоу, который накачал себе больше икроножные мышцы: «Мне нравятся маленькие щитки, так лучше видно мои мышцы. Это шутка. На самом деле большие щитки постоянно слетают, как бы я их не крепил».

До этого Грилиш рассказывал, что короткие гетры и маленькие щитки стали для него суеверием после успешного сезона. Когда он играл еще в «Астон Вилле» перед матчем Чемпионшипа администратор принес ему форму, и гетры сильно сели после стирки. Грилиш взял небольшие щитки и хорошо сыграл. С того момента он уже не менял стиль формы.

О щитках говорили и другие футболисты:

Лоренцо Инсинье: «Ношу маленькие щитки. Мне так нравится, так удобнее»;

Пауло Дибала – когда еще играл в «Палермо»: «У меня своя техника удара. Когда я бью со всей силы, то щитки уходят куда-то в бок. Ужасно неудобно – я ношу маленькие щитки еще с юношества, хоть мои одноклубники постоянно прикалывались надо мной».

А можно выйти на поле без щитков вообще

Нет, нельзя. Это регулируется пунктом 4,2 технического регламента IFAB.

Обычно арбитр и его помощники проверяют амуницию игроков перед матчем в подтрибунном помещении. Без щитков на поле не может сыграть ни один футболист. То же самое касается и игроков, выходящих на замену – только их уже проверяет резервный судья: чтобы они сняли украшения, надели щитки, бутсы (а не кроссовки), чтобы в порядке была их форма.

Исключения, конечно, иногда есть. Во время последнего матча «Вест Хэма» и «Ливерпуля» Саид Бенрахма вышел на полчаса на замену и играл без щитков. Пока ФА никак не наказала его. Но фанаты негодуют в соцсетях: «ФА, «Вест Хэм», АПЛ. Можете ли вы проверить, действительно ли Саид Бенрахма играл без щитков? Разве это нормально?»

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Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, SVEN SIMON, imago sportfotodienst/Global Look Press