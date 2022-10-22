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Состоялась жеребьeвка женского ЧМ-2023

22 октября 2022, 12:29
1

В Окленде прошла жеребьевка женского чемпионата мира.

  • Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года.
  • Его примут Австралия и Новая Зеландия.

Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария.

Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада.

Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.

Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель раунда плей-офф группы B (Сенегал, Гаити, Чили).

Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, победитель раунда плей-офф группы A (Португалия, Камерун, Таиланд).

Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель раунда плей-офф группы C (Парагвай, Папуа – Новая Гвинея, Панама, Китайский Тайбэй).

Группа G: Швеция, Южная Африка, Италия, Аргентина.

Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.

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Источник: сайт ФИФА
Чемпионат мира
Комментарии (1)
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koli4ka
1667154870
смотрю филипПопки есть,Попы из новой Гвинеи есть,а где же наши тётки жопки?
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