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    Состоялась жеребьeвка женского ЧМ-2023

    В Окленде прошла жеребьевка женского чемпионата мира.

    • Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года.
    • Его примут Австралия и Новая Зеландия.

    Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария.

    Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада.

    Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.

    Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель раунда плей-офф группы B (Сенегал, Гаити, Чили).

    Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, победитель раунда плей-офф группы A (Португалия, Камерун, Таиланд).

    Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель раунда плей-офф группы C (Парагвай, Папуа – Новая Гвинея, Панама, Китайский Тайбэй).

    Группа G: Швеция, Южная Африка, Италия, Аргентина.

    Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.

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    Источник: сайт ФИФА

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