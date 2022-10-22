Состоялась жеребьeвка женского ЧМ-2023

В Окленде прошла жеребьевка женского чемпионата мира.
- Турнир пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года.
- Его примут Австралия и Новая Зеландия.
Группа A: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария.
Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада.
Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.
Группа D: Англия, Дания, Китай, победитель раунда плей-офф группы B (Сенегал, Гаити, Чили).
Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, победитель раунда плей-офф группы A (Португалия, Камерун, Таиланд).
Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, победитель раунда плей-офф группы C (Парагвай, Папуа – Новая Гвинея, Панама, Китайский Тайбэй).
Группа G: Швеция, Южная Африка, Италия, Аргентина.
Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.
Источник: сайт ФИФА