Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Экс-первая ракетка мира Халеп попалась на допинге

    Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп уличили в применении допинга. Румынская теннисистка отстранена от соревнований.

    Ее допинг-проба, взятая во время августовского Открытого чемпионата США, дала положительный результат. В пробе А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. Проба В тоже оказалась положительной.

    • На турнире, где Халеп провалила допинг-тест, она сенсационно вылетела в 1-м круге, проиграв украинке Дарье Снигур.
    • Халеп выиграла 24 турнира, включая 2 турнира Большого шлема.
    • Румынка в начале карьере сделала операцию по уменьшению груди, которая мешала ей на корте.

    Источник: ITIA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1377

      Дубина 12 минут назад

      Напишите еще про бокс или фигурное катание!
      Если что сайт футбольный)))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5920

      Красногорск_Фан 14 минут назад

      Ждем на первой полосе объективной западной прессы. Как в случае с Камиллой Валеевой. Неделю на ББС не было других новостей кроме как русская попалась

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11