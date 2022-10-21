Экс-первая ракетка мира Халеп попалась на допинге

Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп уличили в применении допинга. Румынская теннисистка отстранена от соревнований.
Ее допинг-проба, взятая во время августовского Открытого чемпионата США, дала положительный результат. В пробе А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. Проба В тоже оказалась положительной.
- На турнире, где Халеп провалила допинг-тест, она сенсационно вылетела в 1-м круге, проиграв украинке Дарье Снигур.
- Халеп выиграла 24 турнира, включая 2 турнира Большого шлема.
- Румынка в начале карьере сделала операцию по уменьшению груди, которая мешала ей на корте.
Источник: ITIA