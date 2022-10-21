Поражение «Локо», обилие голов в матче «Спартака» и «Химок»: чего ждать от этих выходных

Привет. Это «Бомбардир», и мы подходим к очередным выходным. Как всегда: много матчей, много важных противостояний. И сегодня мы расскажем, к каким встречам, которые состоятся в ближайшие два дня, стоит присмотреться особенно. И на что можно поставить.

«Локомотив» проиграет «Динамо» перед назначением нового тренера

Вокруг много слухов: на последней полноценной неделе октября «Локомотив» подпишет контракт с новым главным тренером. По многочисленным слухам, это будет Михаил Галактионов. Пока же к матчу с «Динамо» команду будет готовить Андрей Федоров. И перед ним стоит очень сложная задача – сыграть против «Динамо».

На данном этапе сезона обе команды очень тяжелые. «Локо» только-только прервал пятиматчевую серию из поражений в РПЛ. «Динамо» впервые за четыре встречи победило в чемпионате. В адрес «Динамо» много критики в этом сезоне, но прямо сейчас даже при текущих проблемах оно выглядит чуть крепче «Локо».

«Фонбет» оценивает победу «Динамо» в этом матче коэффициентом 2.60

«Манчестер Юнайтед» продолжит восстановление победой над «Челси»

Снова разговор о проблемных командах. «Челси» = проблема с кадрами. «Манчестер Юнайтед» = проблемы с внутряком: клуб прямо сейчас тушит пожар внутри раздевалки, который создал Криштиану Роналду.

Прямо сейчас Эрик тен Хаг, как отмечают английские журналисты, тщательно подбирает игровые связки. Футболисты отмечают, что им нравится жесткий подход тренера, ориентированный результат. Поэтому прямо сейчас «Манчестер Юнайтед», несмотря на видимые слабости, готов к этому поединку лучше.

Победа «Манчестер Юнайтед» – за 3.55

«Наполи» укрепит свои позиции в Серии А

В 11-м туре «Наполи» встречается с «Ромой». И это просто абсолютно противоположные команды по стилю. «Наполи» – яркий и организованный. «Рома» – яркая, но импульсивная. И за счет последних фактов команда Лучано Спаллетти сильнее в этой встрече.

Спаллетти идеально адаптировался к условиям «Наполи»: он построил сильный футбол при дефиците средства, а летом закрепил проблемные позиции точечными трансферами. Здесь все работает железно и хорошо. На данный момент в чемпионате Италии точно нет клубов, которые могут соперничать с «Наполи» по силе. Но Спаллетти постоянно играет без ротации – и на усталость могут рассчитывать его соперники.

Победа «Наполи» над «Ромой» – за 2.40

У Сампаоли сложный старт в «Севилье» – и тоска продолжится в очередном туре

Хорхе Сампаоли вернулся в «Севилью» 6-го октября. С того момента результаты команды:

Ничья с «Атлетиком»;

Победа над «Мальоркой»;

Ничья с «Валенсией»;

Ничья с «Боруссией».

А сейчас предстоит матч с «Реалом». Сампаоли, конечно, уже сделал эту «Севилью» чуть ярче. Но вряд ли она достигла такой формы, чтобы переиграть «Реал».

Ничья «Севильи» и «Реала» оценивает «Фонбетом» коэффициентом 4.80

В матче «Спартака» и «Химок» будет много голов

За всю историю «Спартак» и «Химки» встречались во всех турнирах 11 раз: семь побед «Спартака», две ничьих, две победы «Химок». В последних пяти встречах «Химки» однажды, результаты остальных встреч – победа «Спартака». И эти матчи объединяет одна закономерность: команды суммарно забивали не менее трех голов.

Посмотрите котировки «Фонбета» на тоталы:

ТБ3.5 – 2.10;

ТМ3.5 – 1.75.

Фото: официальный сайт «Локомотива», www.imago-images.de/Global Look Press