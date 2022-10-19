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    Мостовой: «Соболева сравнивают с Холандом только те, кто не играли в футбол»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результативности нападающего московского клуба Александра Соболева.

    «Молодец Соболев, так и должно быть. Для этого люди играют футбол. Я понимаю, если бы он выступал в Европе и там забивал. А так, что тут такого?

    Я еще до первого тура сказал, что чемпионат наш ослабленный. Сейчас хорошее время, чтобы поправить свою статистику. Получайте удовольствие, играйте!

    Соболева сравнивают с Бензема и Холандом только те люди, которые сами в футбол не играли. Все нормальные смеются над такими сравнениями. Зачем это делать? Если бы он играл в Европе и там лидировал вместе с Холандом, тогда, да, сравнивайте», – сказал Мостовой.

    • В дерби с ЦСКА Соболев отличился в 8-м матче подряд.
    • Он повторил рекорд «Спартака», который держался 67 лет.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17233

      paracetamol 45 минут назад

      Холанд играет чисто и не симулирует, в отличие от....!

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      Рейтинг: +42

      SuperPav11 46 минут назад

      Что соболев что холонд оба клоуны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3873

      Питерский князь 1 час назад

      И кто его сравнивает, Зарема?
      :)))

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      Рейтинг: +381

      Аден 1 час назад

      да-а, саша, зависть это херово. Гавнецо как был ты, так и остаешься. А по теме, Соболь возможно, в чем то даже лучше холанда.

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