Мостовой: «Соболева сравнивают с Холандом только те, кто не играли в футбол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результативности нападающего московского клуба Александра Соболева.

«Молодец Соболев, так и должно быть. Для этого люди играют футбол. Я понимаю, если бы он выступал в Европе и там забивал. А так, что тут такого?

Я еще до первого тура сказал, что чемпионат наш ослабленный. Сейчас хорошее время, чтобы поправить свою статистику. Получайте удовольствие, играйте!

Соболева сравнивают с Бензема и Холандом только те люди, которые сами в футбол не играли. Все нормальные смеются над такими сравнениями. Зачем это делать? Если бы он играл в Европе и там лидировал вместе с Холандом, тогда, да, сравнивайте», – сказал Мостовой.