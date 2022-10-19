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    Goal определил фаворита в гонке за «Золотой мяч» 2023 года

    Издание Goal составило рейтинг претендентов на следующий «Золотой мяч». Лидером оказался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

    20. Джуд Беллингем («Боруссия» Д).

    19. Федерико Вальверде («Реал»).

    18. Коди Гакпо (ПСВ).

    17. Рафаэл Леау («Милан»).

    16. Лерой Зане («Бавария»).

    15. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

    14. Садио Мане («Бавария»).

    13. Габриэл Жезус («Арсенал»).

    12. Джамал Мусиала («Бавария»).

    11. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

    10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).

    9. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    8. Карим Бензема («Реал» Мадрид).

    7. Кевин Де Брeйне («Манчестер Сити»).

    6. Винисиус Жуниор («Реал»).

    5. Роберт Левандовски («Барселона»).

    4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

    3. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).

    2. Неймар («Пари Сен-Жермен»).

    1. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»).

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    Источник: Goal

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