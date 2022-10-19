Goal определил фаворита в гонке за «Золотой мяч» 2023 года

Издание Goal составило рейтинг претендентов на следующий «Золотой мяч». Лидером оказался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
20. Джуд Беллингем («Боруссия» Д).
19. Федерико Вальверде («Реал»).
18. Коди Гакпо (ПСВ).
17. Рафаэль Леау («Милан»).
16. Лерой Сане («Бавария»).
15. Хвича Кварацхелия («Наполи»).
14. Садио Мане («Бавария»).
13. Габриэль Жезус («Арсенал»).
12. Джамал Мусиала («Бавария»).
11. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
10. Фил Фоден («Манчестер Сити»).
9. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
8. Карим Бензема («Реал» Мадрид).
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
6. Винисиус Жуниор («Реал»).
5. Роберт Левандовски («Барселона»).
4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
3. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).
2. Неймар («Пари Сен-Жермен»).
1. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»).