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    «Я разочарован». Гендиректор «Севастополя» – о работе по интеграции крымских клубов в российские лиги

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о процессе вхождения клубов из Крыма в турниры под эгидой РФС.

    «Сегодня на совещании Крымского футбольного союза поднимался вопрос о вхождении крымских клубов в ФНЛ и сотрудничестве. Я разочарован. Рассмотрения данного вопроса меня не удовлетворило.

    Что не понравилось? Думал, что будут документы, которые от ФНЛ и РФС. Однако никакие документы РФС не предоставил, а на совещании в основном решались внутренние вопросы КФС об организации соревнований.

    Конкретики не услышал. Честно, ожидал большего, но внутренние дела перевесили все обсуждения по входу в ФНЛ.

    Однако, с другой стороны, слова Наиля Измайлова дают надежду. Мы готовы к сотрудничеству. Это глоток воздуха для крымского футбола и нашего клуба «Севастополь», – сказал Чалый.

    • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

    Источник: Sport24

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