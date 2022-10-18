«Я разочарован». Гендиректор «Севастополя» – о работе по интеграции крымских клубов в российские лиги

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о процессе вхождения клубов из Крыма в турниры под эгидой РФС.

«Сегодня на совещании Крымского футбольного союза поднимался вопрос о вхождении крымских клубов в ФНЛ и сотрудничестве. Я разочарован. Рассмотрения данного вопроса меня не удовлетворило.

Что не понравилось? Думал, что будут документы, которые от ФНЛ и РФС. Однако никакие документы РФС не предоставил, а на совещании в основном решались внутренние вопросы КФС об организации соревнований.

Конкретики не услышал. Честно, ожидал большего, но внутренние дела перевесили все обсуждения по входу в ФНЛ.

Однако, с другой стороны, слова Наиля Измайлова дают надежду. Мы готовы к сотрудничеству. Это глоток воздуха для крымского футбола и нашего клуба «Севастополь», – сказал Чалый.