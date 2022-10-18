Камоцци уверен, что Соболев догонит Дзюбу по забитым мячам в РПЛ. Их разделяет 100 голов

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о форварде столичного клуба Александре Соболеве.

«Я рекомендовал Александра Соболева в «Спартак» еще задолго до его перехода в московский клуб. Он совершил невероятный прогресс в своей карьере, забивает мячи в важнейших матчах. Саша своей игрой ответил всем тем недоброжелателям, которые хотели выставить его из клуба.

Уверен, Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака» и догонит по забитым мячам в РПЛ Артема Дзюбу», — сказал Камоцци.