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    Камоцци уверен, что Соболев догонит Дзюбу по забитым мячам в РПЛ. Их разделяет 100 голов

    Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о форварде столичного клуба Александре Соболеве.

    «Я рекомендовал Александра Соболева в «Спартак» еще задолго до его перехода в московский клуб. Он совершил невероятный прогресс в своей карьере, забивает мячи в важнейших матчах. Саша своей игрой ответил всем тем недоброжелателям, которые хотели выставить его из клуба.

    Уверен, Соболев станет одним из самых результативных нападающих в истории «Спартака» и догонит по забитым мячам в РПЛ Артема Дзюбу», — сказал Камоцци.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Он забил 149 голов в чемпионате России.
    • На счету Соболева 49 мячей.

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    Источник: Sport24

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