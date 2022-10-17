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    В Британии считают, что трансфер Захаряна в «Челси» не состоится по двум причинам

    Британский журналист Daily Mail Пол Браун оценил вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Возможен ли переход Захаряна в «Челси» этой зимой? Мне кажется, это маловероятно. Скорее всего, трансфер не состоится по политическим и экономическим причинам.

    Для руководства «Челси» это слишком проблемный трансфер. Очень трудно перевести деньги в Россию, тем более «Динамо» требует дополнительных гарантий получения средств.

    С точки зрения имиджа тоже есть определенные риски из-за российского паспорта Арсена. У Захаряна есть одно большое преимущество, которое привлекло «Челси» — он стоит очень дешево для игрока такого таланта», — сказал Браун.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • Он забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: Sport24

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