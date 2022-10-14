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    Орещук: «Федуну надо памятник поставить за работу в «Спартаке», а его поливают»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.

    – После победы «Спартака» над «Крыльями» Зарема Салихова заявила, что клуб побеждает на их с Леонидом Федуном багаже. Согласны?

    – Футболистов брали при Зареме, селекция была при ней. Это только Бальде и Мевля пришли после их ухода.

    – Уход Федуна и Заремы – это хорошо?

    – А кто его знает, хорошо это или плохо. У нас в стране вешать ярлыки все мастера, а когда просят сделать, никто ничего сделать не может.

    Я не буду никаких ярлыков вешать, тем более на Федуна, который такой стадион построил – мы ему памятник должны поставить.

    К чемпионству «народную команду» привeл. Нашли крайнего – и поливают. Так нельзя. Приходите, сделайте, покажите, что вы умеете.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26445

      slavutiq70 9 минут назад

      Сейчас могут меня многие осудить , но скажу стадион Федун построил , да построил но стадион весьма посредственный , из новых один из худших ,,, и с этим не поспорить если честно оценивать ,,,,

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      Рейтинг: -7

      dragoff 50 минут назад

      Работу оценивают по результату! Федун провалился полностью, кроме одного сезона, где ему фартануло с тренером. Но он и это сумел проср*ть... Лох - это судьба. И новому руководству, еще долго разбираться с этим пресловутым "багажом". А уж репутационные аспекты - вечно восстанавливать.

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      Рейтинг: +502

      klimovich 1 час назад

      За старание можно поставить. Только за старание обычно не ставятся памятники. За результаты - хз. Но по результатам он точно не первый в очереди на памятник :)

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      Рейтинг: +351

      rac531 > klimovich 50 минут назад

      Результаты? Кль они)
      Кто кроме ФЕДУНА И ГАЛИЦКОГО за свои деньги построил стадион, содержит на свои личные деньги клуб, включая самую лучшую в России Академию?

      СЕМИН
      «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить сто миллионов евро.
      Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как ФЕДУН, развивают наш вид спорта. Не будь его, может, и серьезного клуба бы не было.»

      Чемпионы — 1 раз
      Суперкубок — 1 раз
      Второе место — 6 раз
      Третье место — 3 раза
      Кубок РФ — 2 раза

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      Рейтинг: -7

      dragoff > rac531 46 минут назад

      "Свои" деньги - это очень условно, в случае с федуном. К тому же, не надо быть таким наивным. От освоения той земли, что досталась ему вокруг стадиона - он заработал себе все, что сейчас у него осталось. Любой сведущий человек понимает, какой федун жмот, а наши аналитегги рассказывают нам любимую мантру - "содержал на свои"... Да он даже после того, как покакает - смотрит в унитаз, перед тем как смыть, вдруг че ценное вывалилось

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      Рейтинг: -7

      dragoff > rac531 44 минуты назад

      Чемпионы — 1 раз
      Суперкубок — 1 раз
      Второе место — 6 раз
      Третье место — 3 раза
      Кубок РФ — 2 раза

      таким результатом может гордиться условный Рубин или Ростов.. Только вот у Рубина результат за этот период еще лучше, а у Ростова репутация. И оценивать надо, что он привнес или потерял, в сравнении с предыдущими периодами. И вот тогда можно дать оценку - про*бано все!

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      Рейтинг: +19318

      Persona_non_Grata > dragoff 7 минут назад

      Я так понимаю, ты работаешь уборщицей в туалете Федуна, раз такие познания ну или персональным вытиральщиком задницы ( если у него таковой имеется ) ...

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