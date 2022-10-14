Орещук: «Федуну надо памятник поставить за работу в «Спартаке», а его поливают»

Сейчас могут меня многие осудить , но скажу стадион Федун построил , да построил но стадион весьма посредственный , из новых один из худших ,,, и с этим не поспорить если честно оценивать ,,,,
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.
– После победы «Спартака» над «Крыльями» Зарема Салихова заявила, что клуб побеждает на их с Леонидом Федуном багаже. Согласны?
– Футболистов брали при Зареме, селекция была при ней. Это только Бальде и Мевля пришли после их ухода.
– Уход Федуна и Заремы – это хорошо?
– А кто его знает, хорошо это или плохо. У нас в стране вешать ярлыки все мастера, а когда просят сделать, никто ничего сделать не может.
Я не буду никаких ярлыков вешать, тем более на Федуна, который такой стадион построил – мы ему памятник должны поставить.
К чемпионству «народную команду» привeл. Нашли крайнего – и поливают. Так нельзя. Приходите, сделайте, покажите, что вы умеете.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.