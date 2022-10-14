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  • Орещук: «Федуну надо памятник поставить за работу в «Спартаке», а его поливают»

Орещук: «Федуну надо памятник поставить за работу в «Спартаке», а его поливают»

14 октября 2022, 15:15
6

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.

– После победы «Спартака» над «Крыльями» Зарема Салихова заявила, что клуб побеждает на их с Леонидом Федуном багаже. Согласны?

– Футболистов брали при Зареме, селекция была при ней. Это только Бальде и Мевля пришли после их ухода.

– Уход Федуна и Заремы – это хорошо?

– А кто его знает, хорошо это или плохо. У нас в стране вешать ярлыки все мастера, а когда просят сделать, никто ничего сделать не может.

Я не буду никаких ярлыков вешать, тем более на Федуна, который такой стадион построил – мы ему памятник должны поставить.

К чемпионству «народную команду» привeл. Нашли крайнего – и поливают. Так нельзя. Приходите, сделайте, покажите, что вы умеете.

  • Федун руководил клубом 18 лет.
  • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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klimovich
1665750441
За старание можно поставить. Только за старание обычно не ставятся памятники. За результаты - хз. Но по результатам он точно не первый в очереди на памятник :)
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slavа0508
1665753840
Сейчас могут меня многие осудить , но скажу стадион Федун построил , да построил но стадион весьма посредственный , из новых один из худших ,,, и с этим не поспорить если честно оценивать ,,,,
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alefreddy
1665764965
стадион хорошо а титул за столько лет один
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