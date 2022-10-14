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    Орещук: «Динамо» не разрешило мне купить Макарова за 9 миллионов рублей. Через год его купили за 9 миллионов евро»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о полузащитнике москвичей Денисе Макарове.

    – Макаров проводит второй сезон в «Динамо». За это время он забил всего пять голов. Можно ли сказать, что его покупка за 9 миллионов евро – провал?

    – Я изначально говорил, что 9 миллионов евро – это очень дорогая цена. Мне селекционная служба не разрешила его купить за 9-12 миллионов рублей. Написали рецензию, что футболист не уровня «Динамо», а через год купили за 9 миллионов евро. Это вопрос.

    Такая же история была с Самошниковым. Его могли купить за 4 миллиона рублей, но тоже сказали, что футболист не уровня «Динамо». Потом хотели купить за 3 миллиона евро. У меня есть вопросы, почему те же самые люди, которые были в селекционном отделе при мне, говорили, что это не то, а через год или два оказалось то.

    Макаров – хороший футболист. 9 миллионов – дорого, но я не скажу, что он не приносит пользу. За такие деньги можно требовать большего, а вообще это качественное усиление.

    • Макаров забил 2 гола в 11 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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