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Талалаев объяснил, почему возглавил «Торпедо»

13 октября 2022, 16:42
3

Андрей Талалаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Торпедо».

«Очень рад вернуться в родной клуб, в котором вырос. С буквой «Т» на груди. Думаю, если бы ко мне обратилась какая-то другая команда, то я бы продолжил отдыхать.

В планах было прийти в себя после достаточно сложной работы, хотел съездить на чемпионат мира. Но, когда я праздновал 50-летие, торпедовские болельщики звонили, причем неоднократно, и просили помочь команде подняться из нижней части таблицы, а главное — изменить качество игры.

Эмоции самые положительные, встретился с командой, донес в трех словах, что нужно изменить в кратчайшее время. Готовимся к матчу с «Локомотивом».

Для меня самым важным является переход из обороны в атаку и сама атака, потому что количество голов «Торпедо» пока не устраивает никого — ни болельщиков, ни специалистов, ни игроков, ни тренеров. Нужно настроить футболистов на то, чтобы они реализовывали свои сильнейшие качества», — сказал Талалаев.

  • Талалаев возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
  • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
  • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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zigbert
1665688030
Тренер серьезный, может получится у него вывести Торпедо на новый уровень? Но правда нужно и усиление в составе.
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Теркчанин
1665743257
Желаю удачной и плодотворной работы Талалаеву,тренер очень грамотный,современный.Жалко что он не продолжил работать в Ахмате.
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моэм
1666095790
Если с этим же составом , первые положительные результаты работы мы сможем увидеть только весной , после полноценной предсезонки ... но без усиления никаких гарантий остаться в РПЛ не сможет дать даже Клопп ... есть правда ещё и надежда , что Талалаев сможет зимой найти в низших лигах нераскрытого таланта в виде Олейникова .
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