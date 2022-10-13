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    Талалаев объяснил, почему возглавил «Торпедо»

    Андрей Талалаев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Торпедо».

    «Очень рад вернуться в родной клуб, в котором вырос. С буквой «Т» на груди. Думаю, если бы ко мне обратилась какая-то другая команда, то я бы продолжил отдыхать.

    В планах было прийти в себя после достаточно сложной работы, хотел съездить на чемпионат мира. Но, когда я праздновал 50-летие, торпедовские болельщики звонили, причем неоднократно, и просили помочь команде подняться из нижней части таблицы, а главное — изменить качество игры.

    Эмоции самые положительные, встретился с командой, донес в трех словах, что нужно изменить в кратчайшее время. Готовимся к матчу с «Локомотивом».

    Для меня самым важным является переход из обороны в атаку и сама атака, потому что количество голов «Торпедо» пока не устраивает никого — ни болельщиков, ни специалистов, ни игроков, ни тренеров. Нужно настроить футболистов на то, чтобы они реализовывали свои сильнейшие качества», — сказал Талалаев.

    • Талалаев возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
    • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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