«Локомотив» определился с основной кандидатурой главного тренера

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, тренер молодежной сборной России – основной кандидат на пост главного тренера московского клуба.

«Локомотив» работает над приглашением Галактионов, но не будет спешить, чтобы «Пари НН» смог найти ему замену. Назначение тренера в «Локомотив» может случиться в ближайшее время.