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    Аэропорт в Катаре не готов к ЧМ-2022 (Daily Mail)

    В Англии узнали, что в Катаре к чемпионату мира-2022 готова не вся инфраструктура. Например, есть проблемы с аэропортом, который не готов к наплыву болельщиков.

    Транспортный центр не обеспечен достаточным количеством квалифицированных сотрудников. Им отменяют отпуска, чтобы поддерживать аэропорт в рабочем состоянии.

    Ожидается, что вскоре аэропорт Катара будет принимать в сутки более 1,5 тысячи рейсов.

    • Турнир стартует 20 ноября.
    • Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.
    • Сборная Катара сыграет в группе с Эквадором, Нидерландами и Сенегалом.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24714

      bset 1 час назад

      В Катаре за месяц до ЧМ узнали не готовности аэропорта. В России узнали бы о не готовности, когда туда все приехали бы.

      1
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      Рейтинг: +17383

      Cleaner > bset 58 минут назад

      Что было НЕ ГОТОВО в России к Чемпионату Мира? Зачем писать ерунду? Не уподобляйтесь англичанам...(((

      1
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 > bset 57 минут назад

      Имбецил к чему ты это тут написал?

      1
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      Рейтинг: +79

      odessakmv > Cleaner 20 минут назад

      ему лишь бы пе.р.нуть

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