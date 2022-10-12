Аэропорт в Катаре не готов к ЧМ-2022 (Daily Mail)

В Англии узнали, что в Катаре к чемпионату мира-2022 готова не вся инфраструктура. Например, есть проблемы с аэропортом, который не готов к наплыву болельщиков.
Транспортный центр не обеспечен достаточным количеством квалифицированных сотрудников. Им отменяют отпуска, чтобы поддерживать аэропорт в рабочем состоянии.
Ожидается, что вскоре аэропорт Катара будет принимать в сутки более 1,5 тысячи рейсов.
- Турнир стартует 20 ноября.
- Впервые ЧМ пройдет на Ближнем Востоке.
- Сборная Катара сыграет в группе с Эквадором, Нидерландами и Сенегалом.
Источник: Daily Mail