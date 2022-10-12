В Норвегии рассказали, как относятся к сравнениям Соболева с Холандом

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Мне хотелось видеть больше игры Соболева во время Евро-2020 прошлым летом. Возможно, он мог бы добавить еще немного мощи разочаровавшей российской атаке.

Судя по тому, что я видел, Соболев хорош, но только для уровня российской сборной. Это высокий форвард, который забивает и ногами, и головой, а также отлично играет в штрафной. Так что я отчасти понимаю сравнения Александра с Холандом.

Но разве Соболев играет на таком же уровне, как Эрлинг? Не смешите меня. Никто в Норвегии и Европе так не думает. Статистика норвежского гиганта невероятна, он бьет все рекорды АПЛ. А что Соболев?

В отличие от Холанда, он более поздний игрок, который смог зарекомендовать себя только на уровне РПЛ. Даже если Александр продолжит свое развитие и сделает больше шагов к тому, чтобы быть топовым форвардом, то к этому времени Холанд будет иметь уже несколько «Золотых мячей», — сказал Сальтведт.