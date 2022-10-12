В Норвегии рассказали, как относятся к сравнениям Соболева с Холандом

у нас средняя сборная и игроки +/- равные. у норвегии сборная слабая, выделяется только холанн. зачем сравнивать по игре в сборной не понятно.
Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
«Мне хотелось видеть больше игры Соболева во время Евро-2020 прошлым летом. Возможно, он мог бы добавить еще немного мощи разочаровавшей российской атаке.
Судя по тому, что я видел, Соболев хорош, но только для уровня российской сборной. Это высокий форвард, который забивает и ногами, и головой, а также отлично играет в штрафной. Так что я отчасти понимаю сравнения Александра с Холандом.
Но разве Соболев играет на таком же уровне, как Эрлинг? Не смешите меня. Никто в Норвегии и Европе так не думает. Статистика норвежского гиганта невероятна, он бьет все рекорды АПЛ. А что Соболев?
В отличие от Холанда, он более поздний игрок, который смог зарекомендовать себя только на уровне РПЛ. Даже если Александр продолжит свое развитие и сделает больше шагов к тому, чтобы быть топовым форвардом, то к этому времени Холанд будет иметь уже несколько «Золотых мячей», — сказал Сальтведт.
- В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
- Он лучший ассистент РПЛ.