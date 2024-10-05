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    • Семак объяснил, почему выпустил Соболева на 88-й минуте матча «Зенит» – «Оренбург»

    Семак объяснил, почему выпустил Соболева на 88-й минуте матча «Зенит» – «Оренбург»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину позднего выхода на поле Александра Соболева в игре 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 1:0.
    • Соболев вышел на замену на 88-й минуте вместо Матео Кассьерры.
    • В его активе 1 гол и 1 ассист в 6 матчах в составе «Зенита».

    – Сегодня вы дали рекордно маленькое время Александру Соболеву. Можно ли сказать, что у вас есть некая неудовлетворенность игрой новичка «Зенита»?

    – Сегодня, во-первых, так складывалась игра, во-вторых, мы понимали, что два дня назад ребята играли, встреча была очень поздняя. Тех двух дней было недостаточно для того, чтобы восстановиться.

    Сегодня как раз играли более свежие игроки, тот же Андрей Мостовой, который провел хороший предыдущий матч и здесь в первом тайме старался – хороший по активности. Но через два дня всем играть очень сложно, поэтому мы пытаемся варьировать нагрузки.

    Естественно, Александр играл прошлую игру, забил. Кассьерра не играл, то же самое касается и Лусиано. Он тоже не играл, поэтому, естественно, они сегодня по-максимуму сыграли. Они элементарно более свежие. Это связанно именно с этим, больше ни с чем.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.10.2024 20:35
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    Комментарии (3)
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    Taps
    1728153496
    Ложь ...
    Ответить
    САНЁК17
    1728154339
    Почему поздно выпустил Соболева 88й минуте? Чтобы болельщики соскучились :)
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    Интерес
    1728158782
    Так прописано в контракте:Выходить на поле каждый матч.Время не указано.
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