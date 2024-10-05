Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко – о Соболеве: «В «Зените» его еще не до конца своим чувствуют»

    Червиченко – о Соболеве: «В «Зените» его еще не до конца своим чувствуют»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о словах тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры про форварда команды Александра Соболева. Бразильский специалист заявил, что нападающий пошел на финансовые уступки ради перехода в петербургский клуб из «Спартака».

    – Вы верите в эти слова?

    – Да, это возможно.

    – Условия, которые были у Александра в «Спартаке» намного лучше, чем условия в «Зените»?

    – Я не могу о чем-то говорить. Не знаю условий в «Спартаке» и «Зените». Может, врут одни и вторые. Может, в «Зените» говорят, что он пошел на уступки, а на самом деле не пошел. Надо четко понимать, сколько он получал в «Спартаке», и сколько получает в «Зените».

    – Как считаете, он уже полностью адаптировался в «Зените»?

    – Мне кажется, его еще не до конца своим чувствуют. Понятие «полностью адаптировался» очень размытое. Время покажет.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 передачу.

    Новости по теме
    Семак объяснил, почему выпустил Соболева на 88-й минуте матча «Зенит» – «Оренбург» 3
    Гурцкая назвал инициатора трансфера Соболева в «Зенит» 6
    Соболев поговоркой отреагировал на поражение «Зенита» от «Краснодара» 3
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1728130578
    не до конца... чувствуют... а надо концом, что ли?
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1728131778
    Соболь никогда не станет своим в Зените. Обычный гастарбайтер. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+