Червиченко – о Соболеве: «В «Зените» его еще не до конца своим чувствуют»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о словах тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры про форварда команды Александра Соболева. Бразильский специалист заявил, что нападающий пошел на финансовые уступки ради перехода в петербургский клуб из «Спартака».

– Вы верите в эти слова?

– Да, это возможно.

– Условия, которые были у Александра в «Спартаке» намного лучше, чем условия в «Зените»?

– Я не могу о чем-то говорить. Не знаю условий в «Спартаке» и «Зените». Может, врут одни и вторые. Может, в «Зените» говорят, что он пошел на уступки, а на самом деле не пошел. Надо четко понимать, сколько он получал в «Спартаке», и сколько получает в «Зените».

– Как считаете, он уже полностью адаптировался в «Зените»?

– Мне кажется, его еще не до конца своим чувствуют. Понятие «полностью адаптировался» очень размытое. Время покажет.