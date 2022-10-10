Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Головин поблагодарил Карпина за невызов в сборную России

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем непопадании в состав сборной России на сентябрьский сбор.

    – Карпин объяснил твой невызов в сборную трудностями с логистикой. Как отреагировал на такое решение?

    – Здесь нужно учитывать ту ситуацию, которая на данный момент сложилась. Тяжелая логистика действительно единственная причина, из-за которой меня не было в сборной на этот раз.

    Добираться было бы реально очень долго, с несколькими пересадками, это заняло бы много времени. Затем пришлось бы еще восстанавливаться после всех этих перелетов. Потом необходимо было бы проделать все то же самое для того, чтобы вернуться в клуб.

    Поэтому с одной стороны, безусловно, мне хотелось приехать в сборную, увидеть всех партнеров, но с другой стороны, благодарен Валерию Георгиевичу за понимание ситуации.

    • В сентябре Россия победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
    • В этом сезоне Головин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 играх за «Монако».

    Новости по теме
    Головин рассказал о своих целях на сезон
    Головин: «С переездом российских футболистов в Европу сейчас намного сложнее» 1
    «Нет ничего лучше родного Калтана». Головин – о жизни во Франции 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11