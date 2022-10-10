Головин поблагодарил Карпина за невызов в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем непопадании в состав сборной России на сентябрьский сбор.
– Карпин объяснил твой невызов в сборную трудностями с логистикой. Как отреагировал на такое решение?
– Здесь нужно учитывать ту ситуацию, которая на данный момент сложилась. Тяжелая логистика действительно единственная причина, из-за которой меня не было в сборной на этот раз.
Добираться было бы реально очень долго, с несколькими пересадками, это заняло бы много времени. Затем пришлось бы еще восстанавливаться после всех этих перелетов. Потом необходимо было бы проделать все то же самое для того, чтобы вернуться в клуб.
Поэтому с одной стороны, безусловно, мне хотелось приехать в сборную, увидеть всех партнеров, но с другой стороны, благодарен Валерию Георгиевичу за понимание ситуации.
- В сентябре Россия победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
- В этом сезоне Головин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 играх за «Монако».