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Головин поблагодарил Карпина за невызов в сборную России

10 октября 2022, 21:40
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем непопадании в состав сборной России на сентябрьский сбор.

– Карпин объяснил твой невызов в сборную трудностями с логистикой. Как отреагировал на такое решение?

– Здесь нужно учитывать ту ситуацию, которая на данный момент сложилась. Тяжелая логистика действительно единственная причина, из-за которой меня не было в сборной на этот раз.

Добираться было бы реально очень долго, с несколькими пересадками, это заняло бы много времени. Затем пришлось бы еще восстанавливаться после всех этих перелетов. Потом необходимо было бы проделать все то же самое для того, чтобы вернуться в клуб.

Поэтому с одной стороны, безусловно, мне хотелось приехать в сборную, увидеть всех партнеров, но с другой стороны, благодарен Валерию Георгиевичу за понимание ситуации.

  • В сентябре Россия победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
  • В этом сезоне Головин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 играх за «Монако».

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако Россия Головин Александр Карпин Валерий
Комментарии (1)
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polt
1665470632
Приссал, играть за Риссию и потерять контракт.
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