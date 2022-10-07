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    Лахтер: «Аршавин каждые два года переподписывал контракт с «Зенитом» и получал 5 миллионов подъемных»

    Агент Деннис Лахтер раскрыл подробности знакомства с экс-игроком «Зенита» Андреем Аршавиным.

    – Первую встречу с Аршавиным помните?

    – Евро-2008, Вена, отель NH. До этого только по телефону разговаривали. Там, на чемпионате Европы, я видел, как Аршавин корил себя за идиотскую подножку с Андоррой. Дали три матча дисквалификации, затем сократили до двух.

    Я прекрасно понимал, что он на пике карьеры. Могу увезти. У меня же задолго до этого было общение с его бывшими агентами.

    – И что услышали?

    – Дословно: «Аршавин за границу не поедет, он никуда не хочет, у него в «Зените» все нормально». Каждые два года переподписывает контракт, получая пятак подъемных!

    – Пять миллионов долларов?

    – Евро! Агенты забирают довольно серьезный процент. Так на фиг куда-то уезжать, Андрюха? На прогнивший Запад? Здесь будем! Вдруг после этого мне звонит человек, предлагает заняться переездом Аршавина.

    – Что ответили?

    – «Да идите вы со своим Аршавиным... Никуда он не хочет уезжать! Что мне время терять?» – «Как это не хочет?» – «Так мне его агент сказал». – «Андрей об этом ничего не знает... Давай он сам тебе позвонит».

    – Любопытный поворот.

    – Когда я Андрею обо всем рассказал, он просто осыпался. «Мне никто ничего не говорил... Убеждали, что нет спроса, никаких предложений! Уж думал, неужели я такой говно-футболист?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +587

      somn 49 минут назад

      Душок пошёл...

      1
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      Рейтинг: +15778

      NewLife 1 час назад

      Противно читать агентские сплетни.

      0
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      Рейтинг: +3798

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Тот еще жучок. Да в помойке таких полно.

      0
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      Рейтинг: +279

      ЭтожЯ > Иван Петров 1986 49 минут назад

      Ты по помойкам меньше ройся . На работу нормальную сходи устройся .

      0
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