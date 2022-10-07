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  • Лахтер: «Аршавин каждые два года переподписывал контракт с «Зенитом» и получал 5 миллионов подъемных»

Лахтер: «Аршавин каждые два года переподписывал контракт с «Зенитом» и получал 5 миллионов подъемных»

7 октября 2022, 12:02
2

Агент Деннис Лахтер раскрыл подробности знакомства с экс-игроком «Зенита» Андреем Аршавиным.

– Первую встречу с Аршавиным помните?

– Евро-2008, Вена, отель NH. До этого только по телефону разговаривали. Там, на чемпионате Европы, я видел, как Аршавин корил себя за идиотскую подножку с Андоррой. Дали три матча дисквалификации, затем сократили до двух.

Я прекрасно понимал, что он на пике карьеры. Могу увезти. У меня же задолго до этого было общение с его бывшими агентами.

– И что услышали?

– Дословно: «Аршавин за границу не поедет, он никуда не хочет, у него в «Зените» все нормально». Каждые два года переподписывает контракт, получая пятак подъемных!

– Пять миллионов долларов?

– Евро! Агенты забирают довольно серьезный процент. Так на фиг куда-то уезжать, Андрюха? На прогнивший Запад? Здесь будем! Вдруг после этого мне звонит человек, предлагает заняться переездом Аршавина.

– Что ответили?

– «Да идите вы со своим Аршавиным... Никуда он не хочет уезжать! Что мне время терять?» – «Как это не хочет?» – «Так мне его агент сказал». – «Андрей об этом ничего не знает... Давай он сам тебе позвонит».

– Любопытный поворот.

– Когда я Андрею обо всем рассказал, он просто осыпался. «Мне никто ничего не говорил... Убеждали, что нет спроса, никаких предложений! Уж думал, неужели я такой говно-футболист?»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1665135815
Тот еще жучок. Да в помойке таких полно.
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paracetamol
1665145559
Андрей этого стоил!
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