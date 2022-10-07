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Лахтер рассказал, какое прозвище было у Аршавина в «Арсенале»

7 октября 2022, 10:27
1

Агент Деннис Лахтер высказался о бывшем футболисте «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.

– В чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр.

Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу — мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье — это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете?

А Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер — «*** midget» (гребаный гном – прим. «Бомбардира»)...

— Какая милота.

— Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество. Мы с ним столько всего прошли, вы не представляете! Я был уверен — человек после такого не способен предать. Вне зависимости от обстоятельств!

— И?

— Я ошибся. Предать может кто угодно. А в случае с Андреем благодарен Богу, что это произошло так быстро. Я не успел пустить Аршавина в сердце.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Венгер Арсен
Комментарии (1)
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СССР 1985
1665140088
Ну откуда этот мудак знает, как и кого назвали. Вегер никогда бы такого не сказал. Вот гниль, одна ложь.
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