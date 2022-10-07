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  • Экс-игрок «Уфы» оштрафован на 400 тысяч рублей за покупку военного билета

Экс-игрок «Уфы» оштрафован на 400 тысяч рублей за покупку военного билета

7 октября 2022, 08:49

Суд оштрафовал бывшего полузащитника молодeжки «Уфы» Дмитрия Белозeрова на 400 тысяч рублей за покупку военного билета.

«Дмитрий Белозeров пользовался услугами спекулянта Фарида Самигуллина, чтобы откосить от армии. За это он отдал 175 тысяч.

Всe бы ничего, но в мае схему со всеми участниками накрыли. Из них – пять хоккеистов из «Салавата Юлаева», военный комиссар Константин Выропаев по Орджоникидзевскому и Калининскому районам и сам Самигуллин.

Белозeров дал показания против основных фигурантов, ничего отрицать не стал. Только что суд признал его виновным и обложил штрафом», – сообщает телеграм-канал Mash.

  • Белозерову 23 года.
  • Он играл в системе «Уфы» с 2015 по 2016-й год.
  • Больше он не выступал на профессиональном уровне.

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Источник: Mash
Россия. Первая лига Уфа
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